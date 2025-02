Il Pilates incontra l’Arte al Museo di Pietrarsa: benessere e relax in un luogo mozzafiato

Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 18:30, appuntamento imperdibile al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per una suggestiva lezione di Pilates contorniati dalla storia. Un’esperienza senza precedenti che consentirà ai partecipanti di unire il benessere fisico alla bellezza storica e culturale del sito.

La lezione si terrà all’interno del Padiglione delle Locomotive a Vapore, in una cornice unica e spettacolare, seguita da un piacevole momento di relax, sorseggiando una tisana nel raffinato Caffè Bayard, la accogliente area bar del Museo costellata di maioliche vietresi in stile Chiostro di Santa Chiara.

Tisane e biscotti al Caffè Bayard

Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 15,00 a persona e comprende ingresso al Museo, lezione di Pilates e a seguire tisana accompagnata da biscottini assortiti presso il Caffè Bayard. Per la lezione è necessario munirsi di proprio tappetino da pilates e indossare abbigliamento comodo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Lezione di Pilates al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 18:30;

Costo: 15 euro a persona (ingresso al Museo + lezione di Pilates + tisane e biscottini al Caffè Bayard);

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.

Pilates al Museo di Pietrarsa