Napoli campione, ora la festa è confermata. Tra bus scoperti e maxischermi: come sarà

Una serata storica quella del 24 maggio che ha decretato la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, da poche ore ufficialmente campione d’Italia: la gioia è esplosa in ogni angolo della città ma soltanto lunedì, 26 maggio, si terrà la festa ufficiale con la sfilata di ben 2 bus scoperti, con a bordo l’intera squadra, che attraverseranno il lungomare.

Festa scudetto a Napoli con bus scoperti: quando e come sarà

Lo ha confermato il sindaco Gaetano Manfredi a pochi minuti dalla vittoria: “Noi manteniamo la promessa e lunedì organizziamo la sfilata con bus scoperto alle 15 sul lungomare. Domani in prefettura prepariamo un programma dettagliato. Ci saranno ingressi contingentati per quasi 100 mila persone, con quattro maxischermi”.

La sfilata si terrà nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. La delibera prevede l’organizzazione di un carosello sul lungomare Caracciolo con 2 bus scoperti su cui viaggerà la squadra. La Società Sportiva Calcio Napoli garantirà la realizzazione di un circuito lungo via Caracciolo, tra via Sannazzaro e piazza Vittoria, mediante un transennamento anti-ribaltamento di circa 2,5 km per l’attraversamento di 2 bus che trasporteranno la squadra di calcio.

Saranno messe a disposizione per l’occasione anche diverse unità di stewarding che verranno richieste dagli organi competenti. La sfilata sarà trasmessa in diretta sui maxi-schermi installati dall’amministrazione comunale.

Il Comune si impegnerà a realizzare anche un’area per l’accoglienza del pubblico, a ridosso del circuito, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione possibile della cittadinanza ai festeggiamenti in piena sicurezza, garantire il servizio di gestione integrata della safety e security.

Infine verrà garantito il posizionamento nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo di 4 maxi-schermi per consentire a tutti di seguire la sfilata da più punti: saranno installati in Piazza Sannazaro, via Partenope, via San Pasquale e Largo Sermoneta.