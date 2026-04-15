Alla scoperta delle donne di potere: 13 percorsi gratis nei luoghi più belli di Napoli

Riparte Destinazione Donna, la rassegna di itinerari turistici religiosi alla scoperta delle donne di potere, in partenza dal 23 maggio 2026, che si terranno in alcuni dei luoghi più belli di Napoli.

Destinazione Donna: torna nella seconda edizione

Destinazione Donna: itinerari femminili a Napoli è il progetto promosso dal Comune di Napoli con l’Arcidiocesi, che parte dal 21 maggio 2026 per la sua seconda edizione che terminerà il primo novembre 2026. Il calendario prevede 54 appuntamenti, per un totale di 13 itinerari religiosi (gratuiti, ma con prenotazione su eventbrite).

Gli itinerari porteranno i visitatori alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune tra regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa.

“Questo progetto sta diventando una rassegna di successo – ha detto l’assessora Teresa Armato, come riporta l’ansa – e sta crescendo sia nelle presenze, lo scorso anno sono state 4.500, che nei contenuti.

Quest’anno entriamo in un argomento sempre complesso, sempre difficile da esplorare: il potere e parliamo di potere al femminile, di un potere declinato attraverso la cura, attraverso le modalità e le caratteristiche tipo tipiche delle donne anche quando sono al potere”.

Il programma

Previste due visite straordinarie nella Chiesa di Santa Maria di Donnalbina (23 maggio e 30 ottobre – ore 16:30), e cinque incontri musicali (dal 23 maggio al 30 ottobre). Completano il calendario il laboratorio “La parola alle donne. Quando il potere si fa cura. Una riflessione sulla leadership femminile” (dal 19 al 21 giugno) e il convegno “Donna, autorevolezza e potere. Riflessioni, testimonianze e prospettive tra società civile e comunità ecclesiale” (dal 30 ottobre all’1 novembre).

Il convegno inizierà alle 16:30 del 30 ottobre nella Chiesa di Santa Maria Donnaromita.

Seguiranno “Sorelle Diocesi. Una riflessione sull’alternativa al potere” con Adriana Valerio, Marinella Perroni e Gaetano Castello (ore 17:00) e, in conclusione, il concerto “Donne compositrici tra sacro e profano” a cura dell’associazione Corale Giubileo, direttrice Filomena Scala.

Il 31 ottobre, dalle 10:00 alle 18:30, nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, Simona Segoloni modera la mattinata di lavori a cui parteciperanno monsignore Gennaro Matino, Donata Horak, Serena Noceti, Alessandra Morelli.

Nel pomeriggio, dopo la visita guidata nelle chiese di Sant’Andrea delle Dame e di San Giovanni a Carbonara, monsignore Francesco Beneduce, modera i lavori del pomeriggio con Rosi Bindi, Paolo Ricci, Francesco Del Pizzo e Anna Riccardi. Domenica 1°novembre, dalle 9:30 alle 12:00, nella Casa Accoglienza Regina Coeli, in programma l’incontro tra le delegate di Sorelle Diocesi e, a seguire, visita alle 500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli.