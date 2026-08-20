Meraviglia a Napoli, il Palazzo Reale apre di notte: ingressi a 5 euro per tutti

Sabato 22 agosto 2026, nell’ambito dell’iniziativa “Un sabato da Re”, il Palazzo Reale di Napoli apre di sera, riservando agli ospiti un ingresso a tariffa agevolata.

Il Palazzo Reale di Napoli apre di sera: ingresso a 5 euro

Il Palazzo Reale sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 al costo di 5 euro e 2 euro per il ridotto. Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

I biglietti possono essere acquistati sul posto oppure online sulla piattaforma Musei Italiani. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sempre online oppure in biglietteria, in caso di disponibilità residua.

Nella stessa data anche il Museo Pignatelli sarà eccezionalmente aperto dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle ore 22:30, al costo di 3 euro. Per i visitatori che vorranno recarsi nei due siti nel corso della stessa serata sarà inoltre possibile acquistare il biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consente l’accesso a entrambi i Musei durante gli orari di apertura serale al costo ridotto di 6,00 euro (agevolazioni e gratuità secondo legge).