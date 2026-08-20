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Meraviglia a Napoli, il Palazzo Reale apre di notte: ingressi a 5 euro per tutti

Ago 20, 2026 - Veronica Ronza

Il Palazzo Reale di Napoli di sera

Sabato 22 agosto 2026, nell’ambito dell’iniziativa “Un sabato da Re”, il Palazzo Reale di Napoli apre di sera, riservando agli ospiti un ingresso a tariffa agevolata.

Il Palazzo Reale di Napoli apre di sera: ingresso a 5 euro

Il Palazzo Reale sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 al costo di 5 euro e 2 euro per il ridotto. Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

I biglietti possono essere acquistati sul posto oppure online sulla piattaforma Musei Italiani. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sempre online oppure in biglietteria, in caso di disponibilità residua.

Nella stessa data anche il Museo Pignatelli sarà eccezionalmente aperto dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle ore 22:30, al costo di 3 euro. Per i visitatori che vorranno recarsi nei due siti nel corso della stessa serata sarà inoltre possibile acquistare il biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consente l’accesso a entrambi i Musei durante gli orari di apertura serale al costo ridotto di 6,00 euro (agevolazioni e gratuità secondo legge).

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Palazzo Reale di Napoli
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre