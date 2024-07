Tony Humphries, la storia dell’House Music in Campania: grande festa in riva al mare

La storia dell’House Music in Campania, con Tony Humphries che si esibirà in riva al mare. Sabato 20 luglio, a partire dalle 23, Flava Beach a Castel Volturno (Caserta) ospiterà un evento straordinario con uno dei pionieri del genere: il leggendario DJ e produttore newyorkese Tony Humphries.

Tony Humphries al Flava Beach

Tony Humphries, considerato uno dei capostipiti della House Music insieme a Frankie Knuckles e David Morales, è noto per la sua eccezionale versatilità e per la sua capacità di rinnovarsi costantemente. I suoi show su Kiss FM di New York e le residenze allo Zanzibar di Newark, uno dei club più iconici degli Stati Uniti, sono rimasti nella storia. Anche le sue collaborazioni con artisti come Boy George, Janet Jackson, Donna Summer, Chaka Khan, Soul II Soul e Ultra Naté, e i suoi innumerevoli remix, sono semplicemente indimenticabili.

Il party di sabato sera al Flava sarà una vera e propria immersione nella storia della musica. Tony Humphries incanterà il pubblico con una selezione che spazia dai classici intramontabili a suoni House moderni e innovativi, garantendo una serata di pura magia musicale. Ad affiancarlo in console ci saranno Paolo Generale aka Jg Bros ed Emilove, pronti a far ballare i nottambuli fino all’alba. Per maggiori informazioni, contattare l’infoline: 335 8426542.

Tony Humphries: un po’ di storia

Tony Humphries è un nome leggendario nel mondo della musica House, riconosciuto come uno dei pionieri e padri fondatori del genere. Nato a Brooklyn, New York, Humphries ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, rapidamente guadagnando fama come DJ e produttore innovativo. Il suo stile unico e la sua capacità di mescolare ritmi House con influenze soul, funk e disco hanno definito un’era e influenzato generazioni di DJ e produttori.

Uno dei suoi contributi più significativi alla scena musicale è stato il programma radiofonico su Kiss FM di New York, che ha condotto per oltre un decennio. Questi show hanno portato la musica House nelle case di milioni di ascoltatori, contribuendo alla diffusione del genere a livello globale. Parallelamente, le sue residenze presso club iconici come lo Zanzibar di Newark, New Jersey, e il Ministry of Sound di Londra hanno cementato la sua reputazione come uno dei DJ più influenti del mondo.

Decenni di House Music in giro per il mondo

Humphries è anche noto per i suoi remix rivoluzionari, avendo lavorato con artisti del calibro di Boy George, Janet Jackson, Donna Summer, Chaka Khan, Soul II Soul e Ultra Naté. La sua abilità nel reinterpretare e rivitalizzare le tracce lo ha reso un collaboratore ambito e rispettato nell’industria musicale.

La carriera di Tony Humphries è caratterizzata da una continua ricerca di innovazione e da una passione inarrestabile per la musica. Ancora oggi, continua a esibirsi in tutto il mondo, portando la sua visione unica della House Music a nuove generazioni di appassionati.

