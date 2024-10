Angelina Mango in doppio concerto a Napoli: la scaletta delle esibizioni

Ecco la scaletta del doppio concerto di Angelina Mango a Napoli. Le esibizioni si terranno oggi e domani, lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la Casa della Musica di Fuorigrotta: biglietti sold out da mesi e tantissima l’attesa per la vincitrice del Festival di Sanremo che ha dichiarato di parlare in Napoletano e tifare per il Napoli.

La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli

La durata dei concerti di Angelina Mango sarà di circa tre ore, durante le quali avranno spazio gli ultimi lavori discografici dell’artista di Lagonegro, oltre alle hits più note ed amate dai fan. L’elenco e l’ordine delle canzoni non sono stati ufficializzati, per cui di seguito si può leggere quella che molto probabilmente la scaletta effettiva.