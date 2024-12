Capodanno a Napoli e in Campania, le previsioni meteo

Il freddo moderato, ma prolungato, che ha interessato l’intera Italia per diverse settimane sembra destinato a continuare anche in vista del Capodanno, con Napoli e la Campania che, nei giorni immediatamente precedenti a Natale, hanno registrato temperature più basse del consueto. Tuttavia, anche questa situazione eccezionale nella nostra Regione si è già interrotta grazie a un incremento di 2-3 °C nei valori minimi e massimi osservati a partire dal giorno di dicembre.

Capodanno, le previsioni del 1 gennaio 2025 a Napoli e in Campania

Pertanto, ci sono buone notizie per chi desidera festeggiare l’inizio del nuovo anno: per il 31 dicembre e il 1 gennaio, le previsioni indicano un tempo sereno. Questa fase di clima temperato, però, avrà una durata limitata: a causa di un afflusso di aria fredda dall’Artico, infatti, le temperature sono attese in diminuzione di nuovo tra il 4 e il 7 gennaio.

Tornando al clima mite che caratterizzerà la Campania a Capodanno, l’attuale stabilità atmosferica, con valori leggermente superiori alla media stagionale, è attribuibile a fenomeni di alta pressione che interessano tutta l’Europa, a partire dalle zone mediterranee.

Per quanto riguarda le temperature del 31 e del 1, a Napoli si prevede una minima di 15 e una massima di 8 gradi, e di 14 e 7; a Benevento di 13 e 2 e 11 e 2; a Caserta di 14 e 3 e 14 e 2; ad Avellino di 13 e 4 e 13 e 6; infine, a Salerno di 14 e 4 e 14 e 3.