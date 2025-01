ALLERTA METEO oggi a Napoli, diverse chiusure in città: quali e dove

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello “giallo” per condizioni meteorologiche avverse, emesso dalla Protezione Civile regionale e valido fino alle 20.00 di sabato 18 gennaio, il Comune di Napoli comunica che rimarranno chiusi per tutto il periodo dell’allerta i giardini pubblici, il pontile nord di Bagnoli e sarà vietato l’accesso alle spiagge pubbliche della città.

Allerta meteo gialla a Napoli: tutte le chiusure

Nel dettaglio, sono previste “piogge sparse, a tratti intense con possibili rovesci o temporali isolati, attenuandosi nel pomeriggio. Venti forti da nord-est, con raffiche e temporanei aumenti di intensità. Mare molto mosso o localmente agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.”

I sottopassi e i luoghi cittadini monitorati, che potrebbero essere chiusi in caso di pioggia intensa, sono i seguenti:

1. Sottopasso di via Claudio/stadio San Paolo (lato sinistro) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza via Ben Hur (Soccavo).