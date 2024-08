VIDEO/ Come diventano le medaglie delle Olimpiadi: si rovinano dopo appena una settimana

Le medaglie delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono di una pessima qualità. I giochi parigini continuano a far discutere riguardo a delle pecche di non poco conto: stavolta la polemica riguarda proprio le medaglie che, dopo pochi giorni, si rovinano fino a sembrare addirittura arrugginite. A mostrare la sua è Nyjah Huston, vincitore della medaglia di bronzo dello skate, che ha pubblicato diversi contenuti sul proprio profilo Instagram evidenziando la delusione nel constatare che il premio è già rovinato dopo appena una settimana.

La pessima qualità delle medaglie olimpiche di Parigi 2024

“Queste medaglie olimpiche appaiono bellissime quando sono nuove di zecca – afferma Nyjah Huston – Ma dopo averla indossata sulla pelle sudata e dopo che i miei amici l’hanno portata un po’ durante il weekend ecco com’è diventata. La qualità non è così alta come si potrebbe pensare. Guardate qui, sembra rovinata. A quanto pare c’è bisogno di aumentare la qualità delle medaglie olimpiche”. Poi aggiunge: “Sembra che la medaglia sia andata in guerra e poi ritornata”.

La balneabilità della Senna

L’altra grande disputa di queste Olimpiadi riguarda la balneabilità della Senna. La Francia ha speso circa un miliardo e mezzo per disinquinare il fiume, tuttavia il livello dei batteri è rimasto alto e nelle due settimane precedenti i giochi soltanto per due giorni i valori erano entro i limiti. Dalle analisi effettuate in prossimità delle gare è risultato che le acque fossero sufficientemente sicure. Nonostante ciò alcuni atleti hanno accusato dei malori anche importanti, tanto da costringere molti a sottoporsi a una profilassi specifica sia prima che dopo le gare per prevenire il rischio di infezioni. La squadra belga si è addirittura ritirata dal triathlon dopo il malore dell’atleta Claire Michel, ricoverata dopo aver gareggiato.