Tennistavolo, il Torre del Greco torna a vincere: grandi successi in B1 e A2 in trasferta

Un fine settimana sportivo più che positivo per il tennistavolo a Torre del Greco: i corallini vincono due partite difficili in trasferta in Serie B1 e A2. Due successi importanti che fanno morale e avvicinano entrambi i team al raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

I risultati delle gare

Ottima vittoria per i ragazzi della B1, che a Lecce hanno sfidato il fanalino di coda della classifica, il TT Salento Lecce. La partita è stata combattuta, ma i corallini riescono a vincere per 3-5, con due punti di Fabio Landolfi ed una magnifica tripletta di Davide Gammone, soprannominato “Il Re“. Adesso la classifica vede il TT Torre del Greco a 6 punti, avvicinandosi al Cava che si trova a centro classifica.

È stata spettacolare invece la partita in Serie A2. Il TT Torre del Greco è andato a Roma con un solo obiettivo: vincere per dare un segnale alla lotta playoff. Contro il King Pong attualmente terzo in classifica, i corallini sfoggiano una prestazione impressionante, e vincono per 2-4: un punto a testa per Cristian Mellino e Francisco Ruiz, mentre due punti per Antonio Pellegrini.

La prestazione superlativa è stata di Antonio Pellegrini che batte l’avversario Antonio Palmieri, attualmente numero 10 del Ranking Nazionale.

Con questa grande vittoria il TT Torre del Greco si aggancia al gruppone con King Pong e TT Vita a 11 punti in classifica: la lotta per i playoff è più che aperta.

Sconfitta invece la Serie C1, che perde contro la capolista Sorrento con una formazione fortemente rimaneggiata.

I prossimi appuntamenti

La Serie C1 sarà impegnata a Mugnano di Napoli per uno scontro salvezza contro il TT Mugnano il 7 marzo, mentre lo stesso giorno la B1 se la vedrà con gli Aragon Spartans Vasto TT sempre in trasferta.

La Serie A2 è attesa l’8 marzo a Prato per un’altra sfida importante, contro una squadra che insegue i corallini ad un solo punto di distanza.