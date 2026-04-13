Leopardi Calcio, cuore e famiglia: batte l’Anacapri 3-0 e mantiene la Prima Categoria

Si conclude la stagione tra le mura amiche per il Leopardi Calcio, che mantiene la Prima Categoria, e si congeda dai tifosi in casa con una bella vittoria contro l’Anacapri per 3-0: un risultato che permette di guardare al futuro della squadra con ottimismo.

Il campionato del Leopardi, una stagione dai due volti

Ad intervenire ai microfoni di Vesuviolive.it per un bilancio della stagione è stato il presidente del Leopardi Calcio, Luigi Iacomino, che ha voluto ringraziare tutti i membri del suo staff, i calciatori e gli sponsor: “Ci tengo in qualità di presidente di questa società a ringraziare innanzitutto i nostri sponsor, perché quest’anno ci hanno dato una grossa mano. Non sto qui a nominarli tutti ma è grazie a loro se siamo riusciti a portare a termine un’altra stagione.”

Il presidente ha poi spiegatoi: “È stata una stagione dai due volti: siamo partiti con qualche problematica riguardante la situazione mister. Siamo partiti bene ma, a causa degli infortuni difficili da gestire, abbiamo perso un po’ di terreno.”

Tuttavia, ringraziare i calciatori è d’obbligo: “Questi sono ragazzi a cui noi non diamo nulla, se non la possibilità di giocare e di farli divertire. E loro ci ripagano con il loro sostegno, il loro sudore e i loro risultati. Il Leopardi Calcio è nato come una squadra di amici che poi sono diventati un qualcosa di più, speriamo di proseguire anche l’anno prossimo.”

“Una stagione durissima, ma la nostra famiglia è sempre qua”

Anche mister Trulli fa un resoconto della stagione, ritenendosi orgoglioso di questi ragazzi: “Con calciatori così giovani e con tantissima voglia di crescere calcisticamente volevamo fare un altro tipo di campionato, ma alla fine la sfortuna ha avuto la meglio. Nonostante tutto, i ragazzi ci hanno messo tutto, anche in partite come quella di oggi che non aveva niente in palio, quindi sono fiero di loro.”

Infine, anche il capitano Luigi Cigliano ha ringraziato i suoi compagni di squadra: “Dopo un anno duro con tanti sacrifici stiamo cercando di terminare la stagione nel migliore dei modi, ma l’importante è che la nostra famiglia è sempre qua. Combatteremo fino alla fine anche l’anno prossimo.”

La stagione del Leopardi non è finita: i ragazzi di Torre del Greco concluderanno il campionato di Prima Categoria fuori casa, sabato 18 aprile, contro la Real Sianese.