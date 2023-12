Oggi 6 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Fiorentina-Parma, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Fiorentina-Parma live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Fiorentina-Parma

DATA INCONTRO: 6 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21,00

COMPETIZIONE: Coppa Italia Frecciarossa

CANALE DIRETTA TV: Canale 5 Mediaset

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Mediaset Play

Si è giocata ieri allo stadio Olimpico di Roma la prima partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. La Lazio di Maurizio Sarri, imbottita di seconde linee, ha battuto 1-0 il Genoa di Alberto Gilardino grazie ad un gol nei primi minuti di gioco siglato dal centrocampista Guendouzi.

La vincente della sfida di stasera tra Fiorentina e Parma, affronterà nei quarti di finale la squadra che riuscirà ad avere la meglio nella partita tra Inter e Bologna, in programma al Meazza di San Siro il prossimo 20 dicembre. I crociati si trovano attualmente nel campionato cadetto, ma sono in lizza tra le candidate per la promozione in Serie A.