Dove vedere in TV e in streaming la partita di Premier League Chelsea-Fulham il 13 gennaio 2024?

Il 13 gennaio 2024 si terrà una partita di grande interesse in Premier League: il Chelsea affronterà il Fulham in uno scontro all’interno di Londra. I tifosi di entrambe le squadre e gli appassionati di calcio non vorranno assolutamente perdersi questo entusiasmante confronto. Ma dove poter seguire l’incontro comodamente da casa propria? In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni su come guardare la partita sia in TV che in streaming, incluso l’accesso gratuito su Sky Sport.

Opzioni per la TV:

Se sei un abbonato alle piattaforme televisive o via cavo, avrai la possibilità di guardare questa partita direttamente sul tuo televisore. Le emittenti che detengono i diritti di trasmissione della Premier League in Italia sono Sky Sport e DAZN, quindi saranno queste le reti su cui dovrai sintonizzarti per goderti l’incontro tra Chelsea e Fulham. Generalmente, Sky Sport offre una copertura più completa delle partite di calcio e potrebbe essere la tua scelta ideale per questa occasione.

Chelsea-Fulham, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Opzioni per lo streaming:

Se preferisci seguire la partita in streaming, esistono diverse opzioni a tua disposizione. Innanzitutto, Sky Go è un’applicazione che ti consente di accedere ai contenuti di Sky Sport ovunque tu sia, mediante dispositivo mobile o tablet. Se sei un abbonato Sky Sport, potrai utilizzare Sky Go per guardare la partita in diretta, senza costi aggiuntivi.

In alternativa, potresti utilizzare l’applicazione sportiva DAZN. Questo servizio di streaming offre un’ampia gamma di eventi sportivi, tra cui la Premier League. DAZN permette ai nuovi utenti di registrarsi per un periodo di prova gratuito di un mese, durante il quale potrai guardare molti eventi tra cui la partita in questione. Ricorda però di disdire l’abbonamento entro il periodo di prova gratuito se desideri evitare addebiti futuri.

Se sei un tifoso del Chelsea o del Fulham, non perderti l’opportunità di seguire la partita di Premier League il 13 gennaio 2024. Grazie alle opzioni offerte da Sky Sport e Sky Go, potrai guardare l’incontro comodamente da casa tua, sia in TV che in streaming. In alternativa, DAZN potrebbe essere un’ottima scelta per accedere gratuitamente alla partita attraverso il tuo dispositivo mobile o tablet. Quindi, assicurati di avere tutto pronto per questo appassionante derby londinese!