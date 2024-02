Napoli, Gaetano vuole il prestito: Cagliari e Granada ci provano

Ultimo giorno di mercato anche in casa Calcio Napoli. Gli azzurri infatti sono ancora protagonisti di alcune trattative in uscita, specialmente quella di Gianluca Gaetano. Il centrocampista campano vuole più spazio e il Napoli sta cercando una squadra che possa prendere il calciatore in prestito per i prossimi sei mesi. Nelle ultime ore sono spuntate alcune ipotesi e interessamenti, che sono sia in Italia che in Spagna. Gaetano almeno da quanto emerso preferirebbe rimanere in Serie A.

Gaetano tra Cagliari e Granada, le ultime sul centrocampista azzurro

Gianluca Gaetano è pronto dunque ad un avventura in prestito. Il centrocampista azzurro vuole più spazio e le offerte non sembrano mancare. In testa almeno per ora sembra esserci il Cagliari di Claudio Ranieri che ha superato la concorrenza di Empoli e Granada come ha riportato anche il suo agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi decideremo cosa fare, lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su Gaetano e se sarà così ne saremo felici”.

Rimane però vigile sulla situazione anche il Granada, nonostante le parole di Mario Giuffredi, gli spagnoli puntano ancora al centrocampista campano per rinforzare la propria mediana. Il mediano ritroverebbe in Spagna il suo ex compagno di squadra, Jose Callejon. Rimane però chiara la preferenza all’Italia da parte del calciatore che vorrebbe formarsi ancora di più nel campionato italiano, cercando spazio e minuti che in questo momento il Napoli non gli può dare vista la folta abbondanza in mediana.

Decisive dunque le prossime ore che saranno anche le ultime di questo mercato invernale con il calciatore che è pronto all’avventura in prestito. Il Napoli però si prende ancora qualche ora prima di decidere in via definitiva per il mediano.