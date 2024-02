La Turris torna alla vittoria dopo una serie di settimane molto turbolente. Contro il Foggia sono arrivati tre punti fondamentali per il cammino verso la salvezza, conquistati in un Amerigo Liguori vuoto a causa della controversa decisione del prefetto di Napoli di chiudere le porte dello stadio per questioni di ordine pubblico.

“Uniti! Insieme! Compatti!”: i tifosi si schierano al fianco della Turris

Il gruppo storico “Orgoglio corallino” ci ha però tenuto a manifestare il proprio sostegno incondizionato alla squadra, con uno striscione posizionato nei distinti ieri pomeriggio a supporto degli uomini di Menichini.

Messaggio che è stato recepito dai calciatori della Turris, autori di una prestazione gagliarda e tenace. Con un gol per tempo, la Turris ha conquistato una vittoria che ha accorciato il divario dai pugliesi a soli due punti.

Questa sera a Turris Live, in onda sulla pagina Facebook, Torre del Greco Vesuvio Live dalle 20:30, ci confronteremo anche con voi tifosi sulle tematiche calde della settimana, oltre che con gli ospiti Dante Portelli, Davide Di Gennaro e Giulio De Rosa. In conduzione Michele Massa e Stefano Esposito.