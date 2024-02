Turris Live è un format prodotto dalla redazione di Vesuvio Live, edito dalla Neapolis Media Srls. È un contenitore di informazioni che riguardano le vicende sportive della città di Torre del Greco, con occhio particolare alla squadra di calcio locale, la Turris.

Dove vedere Turris Live in tv, streaming, Facebook, Youtube gratis

Per vedere in diretta la trasmissione, che va in onda ogni lunedì sera alle ore 20,30, esistono diverse modalità che andremo qui ad elencare per facilitarvi nella visione:

–Pagina Facebook: clicca qui Torre del Greco Vesuviolive.it

–Canale Youtube: clicca qui VesuvioLiveTV

-Smart TV: Attraverso l’applicazione Youtube, cercare VesuvioLiveTV, iscriversi al canale e cercare tra le dirette quella relativa alla puntata in corso.

Rivedi tutte le puntate di Turris Live