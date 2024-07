Alle prime luci dell’alba, si è verificato un incredibile incidente a piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale di Napoli. Un’auto si è scontrata con un tram dell’Anm, appartenente alla linea 412, salvo poi scappare facendo perdere le sue tracce.

FOTO/ Incredibile incidente a Piazza Garibaldi, distrugge un tram con l’auto e scappa

Lo scontro, che per fortuna non avrebbe provocato feriti tra passeggeri e personale Anm, è stato talmente violento da aver provocato il deragliamento del treno, che si è sganciato dai binari.

A raccontare l’episodio è stato Marco Sansone, del Coordinamento Usb Lavoro privato, che ha documentato l’accaduto con la foto allegata in questo articolo, aggiungendo la narrazione dell’incidente attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Alle prime luci dell’alba di stamattina, in Piazza Garibaldi a Napoli, un tram dell’ANM, linea 412, è stato coinvolto in un incidente con un’autovettura che, subito dopo l’impatto, si è dileguata. L’impatto è stato talmente violento che il tram è fuoriuscito dalla sede dei binari. Fortunatamente non risultano feriti né il conducente del mezzo aziendale, né i viaggiatori. Attendiamo aggiornamenti“.