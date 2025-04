“Torna a Surriento” raddoppia: nasce la pizzeria, un angolo di Napoli in Penisola Sorrentina

Chi visita Sorrento e cerca una pizzeria classica napoletana da oggi ha una scelta in più, quella che si rivelerà vincente per il palato: la pizzeria “Torna a Surriento”, dall’esperienza dell’omonima trattoria.

Pizzeria a Sorrento: “Torna a Surriento”, la garanzia sta nel nome

“Se si fa in quattro per farti felice, sicuramente è una pizza”, recita un famoso meme. Così anche i fondatori della storica trattoria “Torna a Surriento”, punto di riferimento per la gastronomia sorrentina, si sono “sdoppiati” per moltiplicare gusto e felicità dei loro clienti

Nicola e Roberta, gestori ed anima della trattoria, hanno deciso di ampliare la loro offerta, inaugurando una pizzeria a due passi dalla trattoria. Una scelta che si è rivelata vincente, capace di conquistare tanto i locali quanto i turisti.

Un’estensione naturale della trattoria

L’idea di aprire una pizzeria accanto alla trattoria è nata da un’esigenza precisa: offrire ai clienti un’esperienza culinaria ancora più completa. “C’era già una certa richiesta da parte della nostra clientela“ raccontano Nicola e Roberta, “e ci è sembrato naturale ampliare l’offerta per completare la nostra proposta gastronomica.”

Tutta l’atmosfera e l’allegria di Napoli

La pizzeria ha aperto le sue porte nel dicembre scorso, puntando da subito sulla tradizione partenopea, non solo nelle ricette ma anche nell’atmosfera. “Abbiamo cercato di ricreare un angolo di Napoli in Penisola“ spiegano i proprietari. “Chi visita Sorrento non deve per forza spostarsi nel capoluogo per vivere quella magica atmosfera napoletana.”

Un arredamento che richiama Napoli

L’ambiente della pizzeria “Torna a Surriento” non è una semplice copia della trattoria: è stato pensato per evocare lo spirito autentico di Napoli, con richiami ai suoi storici quartieri e all’inconfondibile calore della città. “Il locale era inizialmente concepito come una rosticceria con un effetto ‘Napoli'” raccontano Nicola e Roberta. “Poi si è trasformato in pizzeria e forse, col senno di poi, avremmo scelto fin da subito questa strada.”

Una delle specialità della pizzeria

Ingredienti di prima qualità per una pizza da ricordare

Ciò che rende davvero speciale la pizza di “Torna a Surriento“ è la cura nella scelta degli ingredienti. “Usiamo solo prodotti di eccellenza” sottolineano i proprietari. “Per esempio, il pomodoro San Marzano DOP e l’olio 100% italiano.” Anche la mozzarella e i salumi sono selezionati con grande attenzione: “Ci affidiamo a fornitori che lavora con prodotti artigianali di altissima qualità” aggiungono.

Il risultato? Una pizza gustosa, fragrante e fedele alla tradizione napoletana, apprezzata sia dai locali che dai turisti. “Molti clienti ci dicono che è la migliore pizza della zona, proprio come avviene con la trattoria.”

La classica “Marinara”

Un successo che continua a crescere

Nonostante l’apertura recente, la pizzeria “Torna a Surriento” ha già conquistato una clientela affezionata. “Abbiamo notato che spesso la clientela della pizzeria non è la stessa della trattoria,” spiegano Nicola e Roberta. “Questo ci ha sorpreso, ma ci fa capire che siamo riusciti a intercettare un nuovo pubblico.” La risposta della gente del posto è stata entusiasta: “Molti sono diventati clienti fissi del sabato sera, e per noi è una grande soddisfazione.”

L’estate sarà il vero banco di prova per questa nuova avventura, con l’arrivo di un numero sempre maggiore di turisti. “Vedremo come si evolverà la clientela nei prossimi mesi, ma siamo molto fiduciosi, concludono Nicola e Roberta.

Non è mistero, infatti, che quel “cerchio magico” che esce dal forno sia una delle cose che i turisti portano con maggior piacere nel cuore (e nella pancia) quando vanno via dalla Campania. Da “Torna a Surriento” troveranno un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, dove ogni morso racconta la storia della vera pizza napoletana.

Pizzeria “Torna a Surriento”, dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

Instagram: trattoriatornaasurriento

TikTok: tornaasurrientotrattoria

Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301