Quante possibilità ha la Juve Stabia (che sogna il derby con il Napoli) di salire in Serie A

È passato meno di un anno dalla memorabile festa promozione in Serie B della Juve Stabia. Una cavalcata indimenticabile che consentì alle Vespe di fare il salto in cadetteria senza passare dai temibili playoff di C.

A distanza di pochi mesi, Castellammare continua a vivere il sogno, che questa volta potrebbe assumere contorni leggendari.

I ragazzi di Guido Pagliuca in questa stagione hanno confermato quanto di buono fatto nel precedente campionato, addirittura superandosi.

A 6 giornate dalla fine della regular season, la Juve Stabia è saldamente quinta in classifica, in piena zona play off (dalla 3a all’8a) a +8 dal nono posto occupato dal Bari di Luigi De Laurentiis.

La Juve Stabia sogna la Serie A e il derby con il Napoli

I 49 punti attuali rendono irraggiungibile la seconda piazza, occupata dal Pisa, che vorrebbe dire promozione diretta, ma il prossimo scontro (in trasferta) contro la Cremonese, a +3, potrebbe consentire ai campani di agganciare addirittura il quarto posto, che gli permetterebbe di accedere direttamente alle semifinali senza passare per i quarti.

Attualmente, la Juve Stabia giocherebbe contro il Cesena, per poi affrontare proprio la Cremonese, ultimo scoglio prima di arrivare in una finale che avrebbe dell’incredibile.

Al terzo posto si trova lo Spezia, mentre l’altro quarto di finale si giocherebbe tra Catanzaro e Palermo.

Superato il match in Lombardia, la squadra di Castellammare affronterà in ordine Sampdoria, Sudtirol (trasferta), Catanzaro, Brescia (trasferta) e Reggiana.

E intanto il club, che ha una storica amicizia con il Napoli di De Laurentiis, sogna il derby con gli azzurri.