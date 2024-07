Martedì 23 luglio 2024 a Licola, comune dell’area metropolitana di Napoli, due ragazzine sono state salvate in mare dal gesto eroico di un carabiniere libero dal servizio, e dall’incredibile catena umana che tutti i bagnanti hanno creato per soccorrerle.

VIDEO/ Licola, ragazzine stanno annegando, carabiniere si tuffa: catena umana per salvarli

Erano le 14,30, quando il militare guardando verso l’acqua si è reso conto che le due 15enni non riuscivano a risalire a riva per la corrente molto forte: immediatamente l’uomo si è precipitato in mare, e senza pensarci due volte ha iniziato a nuotare verso di loro.

Subito dopo, si è gettato in acqua anche il padre delle due sorelle, assieme ad altri bagnanti: tutti insieme hanno iniziato così a formare un’enorme catena umana, che ha consentito alle ragazze e agli stessi soccorritori di rientrare sulla spiaggia senza conseguenze, tra il sollievo generale.

Il video, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Napoli, mostra l’esatto momento in cui si è creata la catena salvavita.

Il carabiniere, il cui nome dovrebbe essere Stefano Esposito, è stato ringraziato pubblicamente anche dal sindacato dei carabinieri, che ha sottolineato come il suo gesto eroico abbia contribuito a salvare la vita delle due sorelle 15enni.