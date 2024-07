Weekend di fuoco a Napoli, scatta il bollino arancione: il caldo africano durerà a lungo

Dopo una breve parentesi di instabilità, come preannunciato dalle previsioni meteo, nel weekend torna a farsi sentire il caldo africano con Napoli che, nei bollettini sulle ondate di calore diramati dal Ministero della Salute, passerà nuovamente al bollino di allerta arancione.

Meteo Napoli weekend, caldo africano: scatta il bollino arancione

Il fine settimana darà il via ad una vera e propria svolta climatica che farà piombare nuovamente nell’afa e nel caldo infernale l’intero Sud. Le temperature torneranno a toccare valori oltre le medie stagionali soprattutto a partire da sabato 27 luglio, raggiungendo il proprio picco nella caldissima giornata di domenica 28 luglio.

Dal bollino verde (che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute), la città di Napoli passerà prima al livello di allerta gialla, in vigore oggi 27 luglio, poi a quello arancione nella giornata del 28 luglio.

Il livello giallo è uno stato di pre-allerta che indica proprio un imminente peggioramento delle condizioni climatiche mentre quello arancione evidenzia già una situazione di rischio, soprattutto per le popolazioni più suscettibili, che potrebbe estendersi fino a domenica o addirittura peggiorare. Stando alle prime tendenze, la bolla africana potrebbe estendersi addirittura fino alla prima decade di agosto.

“Fino al 10 agosto, purtroppo, sarà molto probabile una continua, calda, fastidiosa presenza dell’alta pressione sul nostro paese con temperature elevate tipiche del caldo africano. Già all’inizio della prossima settimana saranno possibili nuovamente i 40 gradi all’ombra, anche a Roma” – ha sottolineato Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo.

I consigli del Ministero per affrontare il caldo