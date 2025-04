Pasqua e Pasquetta al Museo di Pietrarsa: colazione in carrozza, caccia al tesoro e pranzo vista mare

In occasione della Pasqua e del Lunedí in Albis, domenica 20 e lunedì 21 aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglierà i visitatori per trascorrere le giornate festive con tante attività e iniziative.

Pasqua e Pasquetta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Domenica e lunedì, occasione imperdibile per godersi una Colazione di Pasqua all’interno della Carrozza Ristorante “Vesuvio”, al centro dei giardini botanici del sito e con affaccio su Capri e Ischia, in un ambiente sofisticato e circondati dai più pregiati materiali del nostro territorio: un’esperienza che renderà unica la visita al sito museale.

La colazione sarà servita in carrozza dalle 9:00 alle 10:30 per il primo turno, e dalle 11:00 alle 12:30 per il secondo turno. Per tutte le informazioni aggiuntive e per prenotare il proprio posto è possibile far riferimento al numero WhatsApp 3356422368.

Per i più piccoli e per tutte le famiglie, lunedì 21 aprile, al Museo ci sarà la “Caccia al Tesoro Botanica”, un percorso pensato per bambini dai 6 ai 10 anni, che li porterà alla scoperta del sito e dei suoi giardini botanici, con piante provenienti da tutto il mondo.

I percorsi si terranno in tre diversi orari, alle ore 11:00, 12:30 e 16:00. Il costo aggiuntivo per prendere parte all’iniziativa è di € 3,00 a persona. I posti disponibili sono limitati. Per prenotare è possibile contattare il numero 3356422368. Per maggiori informazioni su entrambe le attività è possibile collegarsi all’apposita sezione del sito del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Imperdibile anche il pranzo di Pasqua che si terrà nei giorni domenica 20 e lunedì 21 aprile, con un menù speciale ideato per l’occasione. In una location senza eguali, con affaccio su Golfo e con Ischia e Capri sullo sfondo, sarà possibile godersi piatti tipici del periodo pasquale, con possibilità di menù alternativo per i più piccoli. Per scoprire il menù completo e prenotare il proprio posto è possibile contattare al numero 3356422368.

Inoltre, in entrambe le giornate il sito sarà aperto dalle 9:30 alle 19:30 con una tariffa di ingresso speciale di 5 euro per tutti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Pasqua e Pasquetta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici.

Quando: domenica e lunedì 20 e 21 aprile 2025;

Info e prenotazioni: 3356422368.