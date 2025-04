Maniero sul caso Turris: “La situazione andava avanti da mesi, mi dispiace per Torre del Greco”

Riccardo Maniero ha parlato del tracollo corallino ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’attaccante ex Turris ha voluto esprimere la sua esprimendo massima solidarietà alla sua ex tifoseria, che lo ha sostenuto per due stagioni.

L’attaccante attualmente milita in Serie D in forza al Savoia, dove con un altro ex Turris, Franco Fabiano, sta portando la squadra di Torre Annunziata a giocarsi i play-off.

Maniero sulla situazione di casa Turris, il suo pensiero

Mi dispiace molto per i tifosi corallini e per tutti i miei compagni che ho avuto nei due anni che ho giocato alla Turris, perché hanno sofferto e non poco. E’ una cosa brutta, io li ho sentiti anche in questo periodo perché ho uno splendido rapporto con la piazza di Torre del Greco. Non è però una cosa dell’ultimo mese, questa situazione andava avanti da un po’, da mesi”.

“Bisogna trovare una soluzione perché non è possibile ad arrivare a febbraio marzo e vedere una società esclusa, anche perché poi si falsa anche un campionato. E per una squadra non è giusto vedere i propri sforzi sul campo diventare nulli. Anche per i calciatori mi dispiace, si trovano a casa con diversi mesi d’anticipo rispetto alla fine della stagione, senza soldi e senza allenarsi. E’ davvero brutto”.