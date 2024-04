Questo martedì 9 aprile si terrà la partita di calcio femminile tra Germania e Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminili.

La partita si terrà alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv su diversi canali sportivi internazionali. In particolare, in Italia potrete seguire la partita su Rai Sport, canale che solitamente trasmette eventi sportivi di grande importanza.

Dove vedere Germania-Islanda Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, potrà farlo tramite il sito web di RaiPlay o attraverso l’applicazione RaiPlay disponibile per smartphone e tablet. In questo modo potrete godervi la partita comodamente dal vostro dispositivo preferito, ovunque vi troviate.

L’incontro si preannuncia molto interessante, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare i tre punti e conquistare così un passaggio fondamentale verso la qualificazione agli Europei di calcio femminili.

Sarà quindi una serata da non perdere per tutti gli amanti del calcio femminile, pronti a tifare per la propria nazionale preferita. Non resta che preparare pop-corn e bibite, e godersi lo spettacolo del calcio femminile in questa importante partita tra Germania e Islanda.

