Il Pineta Grande Hospital è stato premiato dalla Commissione Europea per la qualità del suo lavoro. La struttura campana si è distinta per la grande professionalità mostrata nell’ambito sanitario, e soprattutto per l’igiene dei suoi spazi.

L’ospedale di Castel Volturno, infatti, è stata l’unica struttura ospedaliera della regione Campania, e tra le pochissime in Italia, a essersi aggiudicata il robot intelligente autonomo in grado di garantire la disinfezione degli ambienti con un’efficacia del 99,99% su microorganismi patogeni, sia batteri che virus.

Il bando emanato dalla Commissione Europea ha premiato la qualità del lavoro della struttura in termini di igiene. Progettato e certificato in Danimarca, il robot ricevuto in premio è stato utilizzato in circa 2000 ospedali cinesi durante la pandemia.

Grazie all’emissione di luce UV-C dall’azione germicida e ai sensori in grado di rilevare persone ed oggetti, il robot riesce a spostarsi tra le stanze ed eseguire la sanificazione, impiegando circa 15 minuti per ogni ambiente di medie dimensioni.