La Roma vince la Conference League contro il Feyenoord e di notte esplode la gioia tra le vie della capitale. I tifosi romanisti nel corso dei festeggiamenti intonano diversi cori, tra questi anche quelli contro i napoletani richiamando al solito “augurio” di una imminente eruzione del Vesuvio.

Coro dei romanisti contro il Vesuvio

In rete, in particolar modo su facebook, circola ormai da ore un video che immortala i sostenitori romanisti a cantare il becero coro contro Napoli e i napoletani. Una ostilità tra le due tifoserie che non può giustificare i toni discriminatori e offensivi rivolti ai partenopei. E’ diventata purtroppo una terribile consuetudine che da Nord a Sud si debba assistere alle continue offese, figlie del pregiudizio e di una mal celata ignoranza.

Video coro Vesuvio

Di seguito le immagini incriminate tratte dalla pagina facebook Uronechannel: