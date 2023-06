È napoletano il poeta che ha incantato tutti: ha vinto il premio più antico d’Europa

Napoli continua a collezionare successi, raggiungendo l’eccellenza anche in campo letterario e poetico: lo scrittore partenopeo Giovanni Ibello si è aggiudicato il prestigioso Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti, nella sezione Premio Edito, portando in Campania l’onore di aver ricevuto il riconoscimento letterario di poesia più antico d’Europa.

Napoli, lo scrittore Giovanni Ibello vince il Premio Lerici

L’opera dell’autore napoletano, dal titolo Dialoghi con Amin, resa disponibile in tutte le migliori librerie ed anche online dallo scorso novembre, si sta imponendo sempre più sul panorama letterario, ricevendo apprezzamenti da riviste di poesia, giornali e magazine specializzati nel settore.

Un susseguirsi di successi fin dalla sua pubblicazione, con il battesimo di Milo De Angelis, e il successivo inserimento nella prestigiosa collana Crocetti-Idee editoriali Feltrinelli. Lo scorso 9 giugno, a Genova, lo scrittore napoletano si è aggiudicato il Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti, uno dei più importanti a livello nazionale in ambito letterario.

LEGGI ANCHE

Campana e tifosa del Napoli, Chiara Esposito vince Miss Mondo: è la più bella d’Italia

Una scuola napoletana tra le migliori del mondo: è nella Top 10 dei finalisti internazionali

“Il premio Lerici Pea è il più antico d’Europa” – ha sottolineato il coordinatore del premio, Francesco Napoli. Dopo otto mesi dalla sua pubblicazione, l’opera di Ibello ha scavalcato i confini regionali per introdursi in una delle competizioni più prestigiose in assoluto e aggiudicandosi la vittoria in una sezione che ha visto sempre grandi nomi alla ribalta.

La giuria ha voluto scommettere sull’autore napoletano e sulla sua raccolta, assegnandogli l’ambito premio, intravedendo nella sua penna il successo di un testo che si appresta a diventare una grande opera letteraria.

Cos’è il Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti

Il Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti è un premio letterario per la poesia, articolato in alcune sezioni, ognuna con un proprio premio. E’ stato fondato da Renato Righetti, Giovanni Petronilli e Marco Carpena, tra il 1952 ed il 1954. Più tardi si aggiungerà Enrico Pea, poeta, scrittore, drammaturgo e impresario italiano, da cui il premio ha preso il nome.

Il Lerici Pea Golfo dei Poeti è, unitamente al Premio Letterario Viareggio Rèpaci e, da quest’anno, al Premio Strega, uno dei più importanti della nazione. Nel 2017 lo stesso Milo De Angelis, padrino dell’opera Ibelliana, si è aggiudicato il Premio alla carriera del Lerici Pea.