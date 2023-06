Campana e tifosa del Napoli, Chiara Esposito vince Miss Mondo: è la più bella d’Italia

Si chiama Chiara Esposito la reginetta di bellezza vincitrice del concorso Miss Mondo Italia 2023 che rappresenterà l’intero Paese alla finale internazionale della prestigiosa competizione che si terrà in India. Un vero e proprio orgoglio per la nostra Regione che continua a primeggiare in svariati campi.

Chiara Esposito è Miss Mondo Italia 2023: campana e tifosa del Napoli

Chiara Esposito, 20 anni, nasce a Cutri, un piccolo paesino della provincia di Caserta. Le sue origini campane, facilmente intuibili dal cognome, si legano anche alla sua grande passione per il Calcio Napoli. Da grande tifosa della squadra azzurra ha celebrato con successo la vittoria dello scudetto da parte degli uomini di Luciano Spalletti, come rende noto La Gazzetta dello Sport.

Non solo bella ma anche talentuosa: ballerina professionista, Chiara ha iniziato a danzare dall’età di 9 anni, diplomandosi poi all’accademia del Teatro alla Scala di Milano. La 20enne pochi giorni fa è stata incoronata a Gallipoli e a breve volerà direttamente in India per rappresentare l’Italia alla fase finale della gara.

“Ancora oggi mi sveglio e non riesco a credere del tutto alla meravigliosa realtà che sto vivendo. L’esperienza a Miss Mondo è arrivata nella mia vita come un’esplosione di felicità, è incredibile quanto in così poco tempo mi abbia regalato tanto. Sono state due settimane piene di emozioni, gioie e paure che porterò per sempre nel cuore” – ha scritto sui social a poche ore dalla vittoria.

“Mi aspetta un anno speciale durante il quale spero di vivere nuove ed importanti esperienze, prima di tutto rappresentando l’Italia nella finale di Miss World, e farò del mio meglio per farlo al massimo delle mie capacità”.

Un altro trionfo per l’intera Campania, patria anche di Zeudi Di Palma, la 20enne napoletana eletta Miss Italia 2022. Una bellezza mediterranea originaria del quartiere Scampia che si è aggiudicata il titolo di più bella dello Stivale.