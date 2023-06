Una scuola napoletana tra le migliori del mondo: è nella Top 10 dei finalisti internazionali

Un altro grande traguardo per Napoli e l’intera Campania arriva, stavolta, in ambito scolastico: un istituto di Pomigliano d’Arco è stata nominata tra i 10 finalisti per i World’s Best School Prizes del 2023, la gara internazionale che premia le scuole migliori del mondo.

Istituto di Pomigliano d’Arco in finale tra le scuole migliori del mondo

Ad entrare nella cerchia dei migliori istituti che si contenderanno il premio finale è l’istituto superiore d’istruzione secondaria (ISIS) Europa di Pomigliano d’Arco che accede direttamente alla fase finale della competizione, entrando a far parte dei 10 istituti finalisti.

Si tratta del riconoscimento più prestigioso al mondo nel campo dell’istruzione istituito lo scorso anno da T4 Education in collaborazione con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah e la Lemann Foundation. Sono cinque i premi da 250.ooo dollari messi in palio per le realtà scolastiche meritevoli e si suddividono in altrettante categorie: collaborazione comunitaria, azione ambientale, innovazione, superamento delle avversità e sostegno a una vita sana.

L’istituto napoletano giunge direttamente all’ultima fase della gara per la sua capacità di aprire nuove strade ai suoi studenti, adottando approcci innovativi all’istruzione e fornendo le competenze digitali necessarie per avere successo nel mercato del lavoro di oggi. Oggi una delegazione dell’istituto sarà ricevuta dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha accolto con entusiasmo il successo di insegnanti e ragazzi.

“Devo congratularmi con ISIS Europa per essere stata nominata tra i 10 finalisti per i World’s Best School Prizes 2023. Le scuole di tutto il mondo troveranno ispirazione nella storia di questa pioneristica scuola italiana e nella cultura che ha saputo sviluppare” – è il commento di Vikas Pota, fondatore di T4 Education e dei World’s Best School Prizes.

“Le scuole selezionate, indipendentemente da dove si trovino o ciò che insegnano, hanno qualcosa in comune: possiedono tutte una forte cultura scolastica. I loro leader sapranno come attrarre e motivare insegnanti eccezionali, favorire il cambiamento e costruire eccellenti ambienti di insegnamento e apprendimento”.