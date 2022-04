ORGOGLIO CAMPANO/ La Vanvitelli tra le università migliori al mondo: è la prima volta

Per la prima volta l’università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ entra a far parte del ranking di QS, la classifica degli atenei migliori al mondo. Un ulteriore traguardo raggiunto dal polo universitario campano.

L’università Vanvitelli è tra le migliori al mondo

Il ranking fornisce un’analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari di 1.543 università in 88 diverse località del mondo, attraverso 51 discipline accademiche e cinque ampie aree. All’interno della classifica di quest’anno gli Atenei italiani presenti sono 56 ed ottengono ben 507 piazzamenti: tra questi, per la prima volta, tra le eccellenze della medicina entra a far parte anche l’università Vanvitelli

L’Ateneo, dunque, conferma il suo successo non solo a livello locale ma anche mondiale, spiccando all’interno della classifica delle migliori università in campo medico. Grande la soddisfazione del Rettore Gianfranco Nicoletti che ha commentato: “Dopo l’eccellente risultato ottenuto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) che ci ha collocato tra i migliori atenei del Paese, l’ingresso inedito dell’Ateneo nella classifica QS è per noi, e per il nostro territorio, l’attestazione del lavoro fatto fino ad oggi e la premessa per ulteriori successi che, sono certo, non tarderanno ad arrivare”.

“In particolare voglio sottolineare come il risultato per la nostra ricerca è risultato essere eccellente (88,6% di Citations rispetto alla prima al mondo per quello stesso parametro), mentre abbiamo ampi margini di miglioramento per i risultati reputazionali” – ha concluso.