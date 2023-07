Russell Crowe è in Campania, il Gladiatore incantato da Pompei: già sogna di tornarci

Continua il viaggio di Russell Crowe tra le meraviglie del Sud Italia: l’attore Premio Oscar, divenuto celebre in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista ne Il Gladiatore, dopo il soggiorno in Calabria si è spostato in Campania per godersi alcuni giorni di relax tra le antiche mura di Pompei e il Golfo di Napoli.

Russell Crowe, il “gladiatore” è in Campania: visita agli Scavi di Pompei

“Dopo il mio tour per la prima volta farò una vacanza di un mese in Italia, insieme ai miei figli, e potrò anche mettermi a studiare la grammatica italiana” – aveva rivelato l’attore poco prima del concerto con la sua band, tenuto al teatro Politeama di Catanzaro.

Incantato dalla Calabria, al punto da consigliare a tutti di venirla a visitare, Crowe ha fatto tappa in un’altra perla del Sud: la Campania. Proprio nella giornata di ieri si è dedicato alla visita degli Scavi di Pompei, salutando i fan e scattando con loro diverse foto.

Durante tutto il percorso è stato accompagnato dallo staff del sito e dallo scrittore napoletano Martin Rua, cogliendo anche l’opportunità di visionare in anteprima alcune aree di scavo recenti. Scoperte uniche e pezzi di storia che hanno colpito profondamente l’attore, spingendolo ad esprimere il desiderio di poter ritornare presto a Pompei.

Diversi sono gli scatti pubblicati sui social del Parco Archeologico di Pompei che mostrano Russel Crowe in giro tra le mura antiche. Anche Martin Rua ha diffuso un selfie sul suo profilo che lo ritrae in compagnia dell’attore. Anche nei prossimi giorni la star internazionale si aggirerà tra le bellezze del Sud, continuando il suo lungo viaggio in Italia, e chissà se si lascerà ammaliare anche dall’incantevole centro di Napoli o dalle isole del Golfo partenopeo.