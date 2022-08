Gary Oldman, il Premio Oscar incantato da Pompei: “E’ incredibile. Mi sento tremare”

Tra le celebrità attratte dalle bellezze della nostra terra spicca Gary Oldman, attore Premio Oscar e produttore cinematografico britannico, noto per il ruolo di Sirius Black nei quattro film della serie cinematografica Harry Potter, rimasto estasiato dal Parco Archeologico di Pompei e dagli scavi di Ercolano.

Gary Oldman, l’attore Premio Oscar incantato da Pompei

“Mi sento tremare. E’ come se fossi trasportato indietro nel tempo a duemila anni fa. Non mi aspettavo di emozionarmi così. Qui è tutto fantastico. E’ una esperienza incredibile visitare la città sepolta e che è riuscita a vincere la battaglia contro il tempo, diventando eterna” – ha detto nel corso della sua visita all’antica Pompei, come reso noto da La Repubblica.

Momenti immortalati e diffusi sui canali social ufficiali del Parco Archeologico di Pompei che ha accolto con entusiasmo l’attore Premio Oscar. Oldman è rimasto affascinato dal ricco patrimonio culturale e paesaggistico della nostra terra, tanto da esprimere il desiderio di poter collaborare con uno dei registi partenopei più apprezzati sulla scena mondiale.

“Potete dire a Sorrentino che vorrei lavorare con lui?” – ha ripetuto al termine della sua visita, riconoscendo l’eccellenza della nostra Regione in campo cinematografico. Nel frattempo, a Capri, si è concluso l’evento di beneficenza di LuisaViaRoma che ha ospitato diverse star, portando sul palco della Certosa di San Giacomo un ospite d’eccellenza: la popstar americana Jennifer Lopez. Un’ulteriore conferma del fatto che la Campania continua ad attrarre turisti e celebrità provenienti da tutto il mondo.