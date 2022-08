“Che notte. Grazie Capri, ti amo”: Jennifer Lopez pazza dell’isola partenopea

Si è concluso il weekend delle star a Capri, accorse sull’isola in occasione del gala di beneficenza di LuisaViaRoma che ha visto la partecipazione di Jennifer Lopez come ospite d’onore: dopo il concerto che ha infiammato il palco della Certosa di San Giacomo, è stata la stessa popstar a diffondere un filmato dell’esibizione per ringraziare l’isola partenopea.

Dopo il concerto la dedica per Capri di Jennifer Lopez: “Grazie, ti amo”

La celebre cantante è arrivata lo scorso giovedì in Campania, in gran segreto. Insieme ai figli è atterrata all’aeroporto di Napoli-Capodichino per poi sbarcare sull’isola azzurra a bordo di un’imbarcazione proveniente dal porto turistico di Castellammare di Stabia.

Sul molo è arrivata protetta da scorta e bodyguard per raggiungere un’altra imbarcazione che l’ha trasportata sul mega yacht che la attendeva al largo di Marina Grande. Prima del grande evento, Jennifer si è goduta le bellezze dell’isola, tra passeggiate e tappe in lussuosi ristoranti.

“Che notte! Grazie Capri! Ti amo” – ha scritto la popstar in italiano sui suoi canali social ufficiali, postando un video dell’esibizione e ringraziando quell’isola che già lo scorso anno le aveva regalato magici momenti insieme al suo Ben Affleck, diventato da poco suo marito.

Alla serata internazionale di beneficenza, la Lopez è stata acclamata da celebrità provenienti da tutto il mondo come Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Vanessa Hudgens, Jared Leto, Lara Stone, Naomi Campbell, Natalie Emmanuel. Sono stati raccolti 8 milioni di euro per l’Unicef.