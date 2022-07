Jennifer Lopez è a Capri, tappe a Capodichino e Castellammare: sabato sarà in concerto

Jennifer Lopez è arrivata a Capri in vista dell’attesissimo concerto, in programma sabato alla certosa di San Giacomo, durante la serata internazionale di beneficenza per l’Unicef, organizzato dall’atelier multibrand LuisaViaRoma.

Jennifer Lopez è arrivata a Capri: sabato il concerto

La star, in gran segreto, è atterrata all’aeroporto di Napoli – Capodichino, come documentato in un video diffuso da L’Evento Quotidiano, per poi sbarcare sull’isola azzurra a bordo di un’imbarcazione proveniente dal porto turistico di Castellammare di Stabia. Come rende noto Metropolis, la cantante si sarebbe intrattenuta qualche ora nello scalo turistico stabiese, concedendosi un aperitivo in compagnia dei suoi figli, prima di rimettersi in viaggio.

Sul molo è arrivata protetta da scorta e bodyguard per raggiungere un’altra imbarcazione che l’ha trasportata sul mega yacht che la attendeva al largo di Marina Grande. Oltre al lussuoso yacht, secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Jennifer e Ben Affleck, diventato da poco suo marito, avrebbero prenotato anche una mega villa con circa 30 camere.

La Lopez sarà l’ospite d’onore dello show benefico che si terrà nella serata di sabato sull’isola caprese. Tra gli invitati ci saranno anche Leonardo Di Caprio e Jamie Foxx, che già da qualche giorno sono sbarcati a Capri, Vanessa Hudgens, Jared Leto, Lara Stone, Naomi Campbell, Natalie Emmanuel e tante altre celebrità. Tra loro anche Sangiovanni e Matilde Gioli.