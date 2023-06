Russell Crowe pazzo del Sud: “Bellissimo. Tutto il mondo dovrebbe vedere la Calabria”

L’attore Premio Oscar Russell Crowe è arrivato in Calabria in occasione di un concerto con la sua band e non ha potuto fare a meno di esaltare le bellezze del Sud. Proprio da qui, infatti, ha voluto dare inizio al tour italiano degli Indoor Garden Party, godendosi nel frattempo le meraviglie del luogo, da vero turista.

Russell Crowe pazzo del Sud: “Visitate la Calabria”

“Tutto il mondo dovrebbe vedere la Calabria. Sto visitando tutti i posti che non conosco, sono bellissimi. Sono molto contento” – ha dichiarato ai giornalisti al suo arrivo a Catanzaro per inaugurare la 20esima edizione del Magna Graecia Film Festival con un concerto che si terrà oggi, 20 giugno. Crowe vestirà i panni di musicista suonando la sua chitarra elettrica artigianale.

Ha visitato Tropea, diffondendone uno spettacolare scatto su Twitter, e anche nei prossimi giorni sarà in giro per le bellezze meridionali e non solo. Il protagonista de Il Gladiatore, infatti, approfitterà del viaggio d’affari per concedersi una lunga vacanza in Italia. E chissà se si lascerà incantare anche dalle bellezze di Napoli e del Golfo partenopeo.

“In Italia ci sono non solo tanti personaggi contemporanei ma anche tanti personaggi storici da interpretare. In questo Paese ci sono tante storie interessanti e accattivanti. Dopo il mio tour per la prima volta farò una vacanza di un mese in Italia, insieme ai miei figli, e potrò anche mettermi a studiare la grammatica italiana” – ha rivelato nel corso della conferenza in vista del concerto che si terrà al teatro Politeama di Catanzaro.

Intanto in Campania si aggirano altre star internazionali: si tratta dei membri dei Coldplay, il celebre gruppo musicale che si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona nelle date del 21 e 22 giugno. In particolare Chris Martin è stato avvistato sul lungomare partenopeo, a cena in una nota pizzeria, ma ha colto l’occasione per visitare anche gli Scavi di Pompei insieme alla sua famiglia.