Grande Fratello, casting a Napoli e in Campania: quando e come ottenere il pass gratis

Continuano i casting del Grande Fratello che, nei prossimi giorni, faranno tappa a Napoli e in altre città della Campania: tutti potranno prendere parte alle selezioni ufficiali del noto reality che ripartirà con una nuova edizione del tutto rinnovata. Pier Silvio Berlusconi avrebbe, infatti, già bocciato alcuni nomi della lista di concorrenti relativa alla versione Vip del programma, ritenendoli “troppo trash” e dichiarando l’intento di portare in tv contenuti maggiormente qualitativi.

Casting Grande Fratello a Napoli e in Campania: quando e dove

La prima tappa campana del Casting Tour è in programma a Napoli, presso il parco Edenlandia in via John Fitzgerald Kennedy, venerdì 14 luglio dalle ore 16:00. Il 21 luglio le selezioni ufficiali si sposteranno al Centro Commerciale Jambo a Trentola Ducenta (in provincia di Caserta) a partire dalle 14:00. Il 28 luglio gli aspiranti concorrenti potranno dirigersi presso I Sognatori Village di Nocera Superiore dalle ore 16:00.

Il Casting Tour è organizzato da Wobinda Produzione che ha messo a disposizione degli interessati dei pass gratis, scaricabili dal sito, per accedere liberamente alle diverse location campane ospitanti: quelli delle tre tappe campane sono già disponibili. I pass, tuttavia, sono limitati dunque saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Una volta scaricato il pass sarà possibile recarsi sul posto negli orari indicati ed effettuare il provino. Intanto si iniziano a delineare anche i primi nomi dei concorrenti che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip, lo show dedicato ai personaggi famosi riconfermato per il mese di settembre.

Stando alle prime indiscrezioni, pare che anche il GF e gli altri reality Mediaset saranno sottoposti a cambiamenti radicali con la nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi: il suo intento sarebbe quello di dare spazio a contenuti più sobri anche nei programmi di intrattenimento.