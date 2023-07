Meno trash e più qualità, Pier Silvio Berlusconi caccia la D’Urso e Belen: come cambia Mediaset

Mediaset si libera di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez immettendo nella propria squadra due giornaliste professioniste, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. È questa la principale novità messa in campo da Pier Silvio Berlusconi a neanche un mese dalla morte di suo padre, cominciando a intraprendere la strada della svolta qualitativa: meno trash e più contenuti giornalistici di qualità.

Bianca Berlinguer passa dalla Rai e Mediaset

Bianca Berlinguer dopo più di 30 anni lascia la Rai ed approda a Rete4 per condurre due programmi: un talk che andrà in onda il martedì sera e un quotidiano in access prime time, ossia la fascia di programmazione che parte dalle ore 20:30 dopo la conclusione dei telegiornali della sera. Una rivoluzione che tende verso il completamento quella di Rete4, dato che resta l’approfondimento di Nicola Porro, con la soddisfazione di Pier Silvio Berlusconi: “Abbiamo trasformato una rete che proponeva film e telenovelas in una rete di informazione. Ora inizia la fase due: allargare lo spettro editoriale, puntare a un pubblico trasversale con professionisti di peso. E il nostro ideale era Bianca Berlinguer; quando l’avevo detto a mio padre lui era stato zitto: si era limitato ad alzare il sopracciglio”.

Pier Silvio Berlusconi mette alla porta Barbara D’Urso: al suo posto Myrta Merlino

Novità importanti anche su Canale 5, dalla quale è stata messa alla porta Barbara D’Urso. Forse questa è proprio la notizia che ha colpito di più e che segna la fine di un’epoca, quella del sensazionalismo esasperato applicato all’informazione. Pomeriggio 5 diventa una creatura di Myrta Merlino, giornalista napoletana che lascia così La7.

Sono diverse le presunte spiegazioni alla scelta di Mediaset di aver voluto più continuare con la D’Urso: dal trash ad una presunta foto scattata durante un party in cui la conduttrice avrebbe riprodotto la posa, divenuta celebre, che aveva assunto durante i funerali di Silvio Berlusconi. A prescindere dalle voci, la posizione ufficiale di Pier Silvio è che “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Le Iene passa da Belen a Veronica Gentili

Addio ai panni di conduttrice di un programma di informazione anche per Belen Rodriguez, costretta a lasciare il programma Le Iene che passa a Veronica Gentili. Anche in questo caso si tratta di una giornalista, a conferma di una direzione precisa che Mediaset sembra seriamente intenzionata a percorrere.

La svolta sulla strada della qualità

Una sorta di primo passo verso il restyling sono solo di Mediaset ma dell’immagine della famiglia Berlusconi che, negli ultimi decenni, è stata spesso accostata a temi di basso livello a causa delle problematiche che hanno coinvolto il fondatore. Il palinsesto delle tre reti rifletteva in qualche modo l’immagine di Silvio Berlusconi così come appariva al pubblico tramite le inchieste giudiziarie, gli scandali, le gaffe. Pier Silvio invece, solo pochi giorni dopo la morte del padre, ha dato una svolta nel segno della qualità che potrebbe addirittura diventare radicale.