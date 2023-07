Napoli fa scuola in Cina: dal Pascale a Pechino per operare un tumore e formare i medici

Napoli fa scuola a Pechino: il professor Edoardo Mercadante, direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’ospedale Pascale, è giunto nella capitale cinese per effettuare un intervento innovativo su un paziente cinese affetto da tumore al polmone per poi tenere, il giorno seguente, una lezione magistrale sulla chirurgia torascopica uniportale.

Napoli fa scuola a Pechino: Pascale in trasferta per rimuovere un tumore al polmone

Il dottor Mercadante, da due anni direttore della Struttura Complessa toraco-polmonare del polo oncologico partenopeo, è stato invitato al Forum internazionale di Pechino 2023 sulla chirurgia toracica, per eseguire un intervento live di robotica monoportale di cui è uno dei massimi esperti nel mondo.

L’operazione, su un uomo affetto da tumore al polmone, si è svolta in collegamento con una serie di ospedali selezionati in tutto il territorio cinese. Durante l’intervento, durato un’ora e mezza, il chirurgo dell’istituto napoletano ha interagito con oltre mille oncologi collegati, che hanno seguito passo passo la procedura messa in atto. Nozioni e teorie all’avanguardia sulla chirurgia che il dottor Mercadante, il giorno successivo, ha condiviso con altri medici durante una lezione da lui tenuta.

Si riconsolida, così, l’asse Pascale – Cina interrotto durante il covid e che dal 2017 al 2019 ha portato oltre 500 medici della Terra dei Ciliegi a Napoli per affiancare gli oncologi dell’Istituto dei tumori. Dalla Cina sono stati formati clinici, chirurghi e radiologi presso i reparti del Pascale. Un’esperienza senza precedenti che ha aperto successivamente la strada alla Russia e ai paesi del Nord Africa.

Cos’è la tecnica di robotica monoportale

E’ una tecnica che consente con una sola incisione di 4 centimetri di asportare qualunque tipo di neoplasia polmonare. Particolarmente indicata nei pazienti più complessi e delicati che vengono mobilizzati già poche ore dopo l’intervento e possono tornare a casa quattro giorni dopo senza dolore e con le radiografie che documentano l’eccellente risultato.

L’Unità di Chirurgia Toracica del Pascale, diretta da Mercadante, svolge prevalentemente attività chirurgica mini-invasiva, effettuando oltre il 90% degli interventi chirurgici con tecnica Toracoscopica o Robotica monoportale (U-VATS e U_RATS).