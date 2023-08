Napoli al cinema, c’è Nata per Te: la vera storia di Luca Trapanese e la sua piccola Alba

Dal 28 settembre al cinema Nata per Te, il film ambientato a Napoli che ripercorre la vera storia di Luca Trapanese – attuale assessore al Welfare del Comune partenopeo – nelle vesti di padre della piccola Alba, la bambina affetta dalla sindrome di down che ha deciso di adottare quando era appena nata. Una scelta che ha cambiato la vita di entrambi e che ha commosso ed emozionato l’Italia intera.

Nata per Te, il film di Luca Trapanese e la piccola Alba: trailer

Nata per te vede al centro della scena il vissuto di Luca e Alba, un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Tutto inizia dal giorno in cui la bimba, venuta alla luce, viene abbandonata in ospedale.

Il tribunale di Napoli si mette subito alla ricerca di una nuova famiglia per lei. Così Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, decide di farsi avanti, lottando disperatamente per ottenere l’affido di Alba.

Superando ostacoli e difficoltà, Luca riesce a raggiungere il suo obiettivo, diventando così il papà di Alba, quella bambina che gli ha cambiato la vita e che, grazie a lui, ha ritrovato il sorriso. Di qui il titolo del libro e del film: sembra proprio che Alba sia nata per Luca e Luca per Alba. Insieme sono completi e continuano a rappresentare uno degli esempi di amore puro più belli in assoluto.

“Io e Alba insieme oggi siamo una famiglia. La nostra è una storia di diritti, di lotta ma soprattutto una storia d’amore. Nata per Te, con la regia di Fabio Mollo, arriva al cinema il 28 settembre” – ha scritto Luca Trapanese sui social, condividendo il trailer del film.

Il film, tratto dall’omonimo libro di Luca Mercadante e Luca Trapanese, è prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo, in collaborazione con Sky con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Tra gli attori: Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbara Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo e la partecipazione speciale di Iaia Forte.