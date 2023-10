Nonne e nonni di Napoli in marcia sul lungomare: la grande passeggiata per la loro Festa

Oggi, lunedì 2 ottobre, centinaia di nonni si sono ritrovati sul lungomare di Napoli per dare inizio alla passeggiata intergenerazionale per celebrare la festa a loro dedicata. Una lunga marcia per omaggiare l’importante ruolo che queste figure rivestono nella vita dei loro nipoti ma anche un’occasione per valorizzare i luoghi di aggregazione per la terza età, favorendo l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale.

La marcia dei nonni di Napoli sul lungomare per la loro Festa

Tanti i nonni e le nonne partenopee che, alle ore 10, si sono incontrati in zona Borgo Marinaro per incamminarsi tutti insieme verso piazza del Plebiscito, percorrendo il lungomare. Una piacevole passeggiata vista mare che si inserisce nella campagna della Fondazione Longevitas, resa possibile dal contributo di Stannah, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica sul ruolo cardine dei nonni nella nostra società e sull’importanza del legame tra generazioni. La stessa iniziativa si è svolta anche a Roma.

La Fondazione, inoltre, in occasione della giornata dedicata ai nonni, ha lanciato una campagna di screening per l’udito all’interno dei centri per anziani di Roma e Napoli, dove si terranno 15 incontri sull’importanza del benessere uditivo, accompagnati da visite gratuite da parte di otorinolaringoiatri e audioprotesisti. Il progetto, a Napoli, è realizzato in collaborazione con Otovox. Per omaggiare i nonni, inoltre, all’interno delle strutture per anziani non mancheranno attività ed eventi ludici.

Stando ai dati trasmessi dal Max Planck Institute, oggi al mondo, nell’era della Longevità, ci sono 1,5 miliardi di nonni, a fronte dei 500 milioni del 1960. Un numero destinato a salire fino a 2,1 miliardi nel 2050, ovvero il 22% della popolazione mondiale. In Italia, dove i nonni sono 12 milioni, il loro ruolo è centrale nell’accudimento dei nipoti, soprattutto dal momento che la percentuale di bambini sotto i tre anni che frequentano un nido in Italia è di appena il 33,4%, a fronte del 74,2% dell’Olanda, del 69, 1% della Danimarca e del 57,1% della Francia. Ne consegue che, secondo l’ISTAT, quando i genitori lavorano, i nonni italiani si prendono cura dei nipoti nel 60,4% dei casi, per bambini fino a 2 anni, nel 61,3%, per quelli dai 3 ai 5 anni, e nel 47,1% per i nipoti dai 6 anni in su.

LEGGI ANCHE

Oggi è la Festa dei Nonni: storia e perché bisogna celebrarla

“La rivoluzione della longevità consente di avere molti più anni di vita in salute a disposizione, il che si traduce anche in un maggior numero di anni di qualità da investire nello scambio intergenerazionale, a partire da quello che si vive all’interno della famiglia. Il legame nonni-nipoti è uno stimolo importante, che può contribuire a mantenere nella persona più anziana una vita attiva” – ha dichiarato Eleonora Selvi, presidente della Fondazione Longevitas.

“Oggi i nonni, dal canto loro, sono un punto di riferimento importante per il welfare delle famiglie, per il contributo economico che offrono e per il tempo dedicato ai nipoti, tanto che i giovani aspettano che i nonni vadano in pensione per decidersi a fare figli. E’ fondamentale riconoscere questo contributo e celebrarlo, ma al tempo stesso investire di più nel welfare per sostenere le famiglie, i nonni stessi e la natalità, se vogliamo aprire la strada a un nuovo equilibrio demografico”.

“In Stannah crediamo che l’età non debba essere un limite, ma un capitolo ricco di esperienze e opportunità da valorizzare. Da sempre in prima linea nella sfida dell’ageismo con soluzioni innovative per aiutare le persone a vivere la propria quotidianità in serenità e senza ostacoli. In occasione della Festa dei Nonni, ci uniamo con piacere a Longevitas nelle passeggiate di Roma e Napoli per celebrare l’importanza delle generazioni più anziane nella nostra comunità. Un momento di condivisione, di apprezzamento e di costruzione di legami intergenerazionali che oggi, ancor di più, arricchisce la trama della nostra società” – ha sottolineato Giovanni Messina, General Manager Italia e Francia di Stannah.