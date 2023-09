La grande Festa dei Nonni a Napoli: passeggiata con i nipoti, giochi e visite gratis

Il 2 ottobre 2023 a Napoli si terrà la Festa dei Nonni, in occasione della giornata a loro dedicata, con una passeggiata collettiva intergenerazionale, giochi e screening gratis per l’udito, grazie all’iniziativa lanciata da Fondazione Longevitas.

Festa dei Nonni a Napoli: passeggiata, giochi e screening gratis

Il 2 ottobre centinaia di nonni giungeranno nelle piazze a Roma e Napoli per celebrare la ricorrenza insieme alla Fondazione Longevitas, con due passeggiate che uniranno nonni e nipoti con l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica sul ruolo cardine dei nonni nella nostra società e sull’importanza del legame tra le generazioni.

La grande festa, resa possibile dal contributo di Stannah, si avvale del supporto di attività ed eventi ludici dedicati alla giornata all’interno di diversi centri anziani d’Italia, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi di aggregazione e socializzazione per la terza età, favorendo l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale.

A Napoli nonni e nipoti si incontreranno alle ore 10:00 presso la zona del Borgo Marinari per dare il via alla lunga passeggiata che, dal lungomare, li condurrà in piazza del Plebiscito. Qui si svolgeranno diverse iniziative: tra queste la campagna social interattiva con cui la Fondazione inviterà gli utenti a celebrare la ricorrenza raccontando il proprio rapporto con i nonni o, viceversa, i nipoti.

In più sarà avviata una campagna di screening gratuiti per l’udito nei centri di assistenza per gli anziani di Roma e Napoli, accompagnati da 15 incontri sull’importanza del benessere uditivo. Le visite saranno effettuate da specialisti otorinolaringoiatri e audioprotesisti. Il progetto a Napoli è stato realizzato in collaborazione con Otovox.

Come nasce la Festa dei Nonni

Il 2 ottobre è la giornata dedicata alla figura dei nonni. La ricorrenza, di natura civile, è stata introdotta in Italia nel 2005 con la legge 159, ma già era presente negli Stati Uniti dal 1978. L’idea di festeggiare i nonni era diventata quasi una necessità nella nostra società per il loro ruolo di fondamentale importanza. Scrigni di saggezza e conoscenze di tempi passati, simboli di vita ma anche validi aiuti, soprattutto nell’era moderna, per i genitori più indaffarati e soprattutto fonte d’amore infinito per i più piccoli.