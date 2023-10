È napoletana la presidente dell’Alta Matematica in Italia: è la prima donna eletta

Napoli continua ad eccellere in svariati ambiti e stavolta lo fa nel campo delle discipline artimetiche: la professoressa napoletana dell’Università Federico II, Cristina Trombetti, è stata eletta nuova presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica INdAM ed è la prima donna in assoluto a ricoprire il prestigioso incarico.

È di Napoli la presidente dell’Alta Matematica: prima donna eletta

Un vero e proprio orgoglio per la comunità accademica partenopea e l’intera città di Napoli che può vantare un ulteriore primato: la prima donna nominata a capo dell’affermato ente di ricerca, ottenendo il consenso unanime della comunità matematica, è proprio la docente napoletana.

Cristina Trombetti è professore ordinario di Analisi Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2014 ed è direttrice del Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli. Classe ’73 la nuova presidente dell’INdAM ha coordinato vari progetti di ricerca ed è membro del comitato di redazione di riviste italiane e straniere.

In più è socio ordinario dell’Accademia Pontaniana e socio corrispondente dell’Accademia delle scienze fisiche e matematiche della SNSLA di Napoli. Ricco anche il curriculum di pubblicazioni che ne conta almeno 80 a suo nome.

Da oggi ad arricchire la sua carriera c’è anche il ruolo di presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, fondato nel 1939 per impulso di Francesco Severi, insigne matematico a cui è intitolato, per sostenere il progresso della ricerca scientifica, diffondere la cultura matematica in Italia e mantenerla sempre in stretto contatto con quella internazionale.