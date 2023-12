Napoli Milionaria in TV, il capolavoro partenopeo su Rai 1: quando andrà in onda

Andrà in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 Napoli Milionaria, la trasposizione cinematografica in tv della celebre commedia di Eduardo De Filippo che vedrà Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nei panni dei protagonisti.

Napoli Milionaria in TV: quando andrà in onda su Rai 1

La coppia Gallo-Scalera torna sul piccolo schermo per dare vita ad uno dei capolavori del gigante napoletano del teatro, stavolta inscenando il dramma di una famiglia napoletana all’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Una Napoli sofferta ma raccontata in chiave “eduardiana”.

I due attori interpreteranno Gennaro e Amalia Jovine, i due personaggi principali del racconto che, insieme ai loro tre figli, cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città nel suo ultimo anno di guerra. In particolare lui, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze.

Poi arriva la pace, l’abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi. Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata, scompare del tutto dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Napoli Milionaria assume, così, un significato più attuale che mai, portando in scena quella potenza del denaro troppo spesso capace di corrompere le anime.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera tornano, dunque, a rilanciare un grande capolavoro napoletano, proprio come già successo nel dicembre dello scorso anno Filumena Marturano in Rai . Una versione della celebre commedia che si rivelò un vero e proprio successo, conquistando 3.467.000 spettatori, pari al 21.5% di share.

Nel cast ci saranno anche Carolina Rapillo, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato, Nunzia Schiano, Marcello Romolo. Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, si tratta di una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Prodotto da Roberto Sessa, la regia è di Luca Miniero.