Incidente in ospedale a Napoli: positiva al covid, infiamma l’ossigeno e si ustiona

Ospedale di Frattamaggiore

Un grave incidente si è verificato questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore (Napoli) dove una donna di 67 anni è rimasta ustionata.

Incidente all’ospedale di Frattamaggiore: donna ustionata

La paziente, una 67enne di nazionalità ucraina, era già ricoverata presso l’Osservazione Breve Intensiva, nella sala di isolamento, in quanto risultata positiva al covid-19. Proprio a causa delle conseguenze del virus era in terapia con ossigeno.

Stando a quanto ricostruito, probabilmente nel tentativo di usare un accendino lei stessa avrebbe provocato una scintilla che ha infiammato l’ossigeno. Immediatamente è scattato il sistema antincendio e l’arrivo tempestivo dei sanitari ha consentito alla donna di salvarsi.

Ad una prima valutazione, tuttavia, la 67enne presentava ustioni di secondo grado su circa il 40% della superficie corporea non vitale. Per questo motivo si è reso necessario il trasferimento presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Al momento sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire la dinamica della vicenda. Le attività del pronto soccorso sono riprese subito dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e quello dell’Ufficio Tecnico dell’ASL.

Un incidente che poteva rivelarsi fatale per la donna, attualmente in condizioni giudicate stabili, a poche ore dalla tragedia che ha sconvolto le città di Napoli e Avellino. Proprio ieri, infatti, per le ustioni multiple riportate nel corso di un’aggressione avvenuta a metà dicembre, ha smesso di battere il cuore di Giuseppe Tirone, un 51enne originario di Cervinara, morto al reparto ustionati del Cardarelli.

L’uomo sarebbe stato cosparso di benzina da un vicino di casa a seguito di una banale lite sfociata probabilmente per motivi condominiali: il 38enne, attualmente accusato di tentato omicidio, non avrebbe esitato ad appiccare il fuoco utilizzando un accendino, tra le urla strazianti della vittima che, purtroppo, non è riuscita a salvarsi.