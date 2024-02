Massimiliano Gallo è diventato papà per la seconda volta: fiocco rosa in casa del celebre attore napoletano che ha annunciato la nascita della sua piccola Artemisia pubblicando un post sui suoi canali social.

Massimiliano Gallo è diventato papà: è nata Artemisia

L’attore ha postato sui social il cartellino d’ospedale riportante i dati anagrafici e clinici della bambina: si chiama Artemisia ed è nata il 19 febbraio 2024 alle ore 12:31. Si tratta della prima figlia dell’artista con Shalana Santana l’attrice brasiliana, 40enne, che ha sposato il 3 dicembre del 2022.

Gallo, che compirà 56 anni il prossimo giugno, è già papà di Giulia, nata dal suo precedente matrimonio. Anche la moglie Shalana è già mamma di Leon, avuto da una relazione poi interrotta. Una famiglia allargata che ha accolto con gioia la nascita della nuova arrivata.

Tanti colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato il post per esprimere i migliori auguri al neo-papà come Gigi D’Alessio, Tosca D’Aquino, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Antonella Clerici, Maria Pia Calzone, Luca Abete, Paolo Belli e tanti altri.

Il matrimonio tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana

La coppia è convolata a nozze celebrando l’evento con una cerimonia molto intima che si è svolta il 3 dicembre 2022. Lo stesso attore aveva comunicato ai suoi followers la notizia scrivendo: “Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata…E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso abboffateci di auguri”.

Proprio poco dopo il matrimonio, l’attore si era lasciato andare ad un duro sfogo: “Stiamo insieme da sette anni e mezzo. È la persona più pura che ho conosciuto. Solo che ha voluto strafare: è più giovane di quindici anni, faceva la modella, è brasiliana. In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo educato, appena dici “ex modella brasiliana”, tutti ti dicono: “Ah, ti ha incastrato, oppure. Ma faceva l’escort?”. Questo modo di pensare mi manda ai pazzi, perché ho una figlia di 20 anni e perché Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana”.