Arresto cardiaco in gravidanza: mamma di 29 anni muore insieme al suo bimbo a Napoli

Tragedia a Napoli dove, nei giorni scorsi, una giovane mamma di 29 anni è morta all’ospedale del Mare insieme al bimbo che portava in grembo: sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco, per cause ancora da accertare, al settimo mese di gravidanza.

Napoli, mamma morta a 29 anni insieme al suo bimbo

Tutto è iniziato la mattina del 22 febbraio quando, stando a quanto rende noto Il Mattino, la 29enne si sarebbe sentita male. Inizialmente avrebbe avvertito delle convulsioni che, secondo i medici, potrebbero essere il segnale di una patologia chiamata gestosi che può colpire la donna in gravidanza divenendo pericolosa per lei e nascituro. Al momento, tuttavia, non sono state ancora accertate le cause del decesso.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che giunti presso l’abitazione della giovane hanno avviato le consuete manovre di rianimazione per arresto cardiaco. La paziente è stata poi trasferita d’urgenza al vicino Ospedale del Mare e trasportata direttamente in sala operatoria. Qui viene è stato effettuato anche un taglio cesareo alla 29enne, ancora in arresto cardiaco, ma poco dopo la nascita il piccolo sarebbe stato dichiarato deceduto, nonostante i tentativi messi in campo dai medici per rianimarlo. Insieme a lui anche la mamma ha perso la vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri del comando di Poggioreale, allertati dalla direzione sanitaria stessa, per avviare le indagini del caso. Intanto le salme della 29enne e quella del suo bambino sono state sequestrate su disposizione del magistrato della Procura. Un tragico epilogo che risulterà maggiormente chiaro a seguito dell’esame autoptico. Ora non resta altro che il dolore per una doppia perdita, improvvisa e prematura, che ha scosso l’intera comunità partenopea.