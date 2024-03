La Napoli Basket acclamata al Maradona prima di Napoli-Juventus: il ringraziamento social

Domenica piena di sorrisi a Napoli. La giornata azzurra si è infatti aperta con la vittoria della Gevi Napoli Basket contro Treviso, con una furiosa rimonta nel secondo tempo, che ha proiettato gli uomini di Milicic sempre di più verso l’obiettivo play-off. La sera poi il ruggito del Maradona ha spinto i propri beniamini nella vittoria del Calcio Napoli contro la Juventus, grazie ad un gol di Raspadori nei minuti finali. Proprio sugli spalti dello stadio situato a Fuorigrotta, si è consumato un bellissimo tributo verso i cestisti della Gevi (accorsi al Maradona). Applauditi da tutti i tifosi prima del calcio d’inizio.

La Napoli Basket acclamata al Maradona prima di Napoli-Juventus: il post di ringraziamento

La squadra di Milicic quasi un mese fa ha firmato un vero e proprio miracolo vincendo le final eight di Coppa Italia nella cornice di Torino, con un cammino super. Dopo aver eliminato Brescia e Venezia, i cestisti azzurri in finale hanno battuto i favoriti assoluti dell’Olimpia Milano con una partita magistrale e un Pullen in stato di grazia (sua la tripla decisiva nell’ultimo minuto dopo il sorpasso del club di Armani).

La squadra oramai vive di massimo splendore per le strade della città e l’ultimo episodio felice è arrivato domenica sera, dopo la vittoria nel pomeriggio in campionato. Quando il Maradona si è alzato per applaudire all’impresa dei ragazzi di Milicic. Un momento molto bello. Che ha avvicinato ancora di più la città al basket, sport che negli ultimi anni stava perdendo seguito viste le difficoltà della Gevi. La stessa Napoli Basket ha poi voluto fare un post sui propri canali social per ringraziare tutti per l’affetto ricevuto: “Grazie alla SSC Napoli per l’invito allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita del Napoli contro la Juventus. Grazie per l’accoglienza calorosa ed il grande tributo che ci è stato riservato sugli spalti ed in Sala Posillipo per celebrare la nostra straordinaria vittoria in Coppa Italia. Con la speranza di condividere molte altre emozioni indimenticabili insieme. Forza Napoli Sempre”.