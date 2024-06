Mare gratis da sogno alla spiaggia libera della Gaiola, la più bella di Napoli: come prenotare

Napoli– Anche per l’estate 2024 è attivo il servizio di prenotazione per accedere alla spiaggia libera della Gaiola, il gioiello partenopeo che si trova all’interno dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, accessibile gratuitamente ma soltanto inoltrando una specifica richiesta online.

Gaiola, come prenotare l’accesso alla spiaggia libera più bella di Napoli

La spiaggia libera della Gaiola rappresenta un vero e proprio paradiso cristallino della città, dove poter fare il bagno e distendersi al sole ammirando il panorama mozzafiato del Golfo napoletano. L’accesso è consentito solo su prenotazione e ad un numero limitato di persone fino al 30 settembre 2024.

La prenotazione consente a cittadini e turisti di raggiungere gratuitamente da terra l’area di balneazione pubblica dell’Area Marina Protetta. Ogni persona può accedere alla spiaggia per un massimo di 3 volte a settimana, dal lunedì alla domenica. Per consentire l’accesso ad un maggior numero di persone, in totale sicurezza, i bagnanti dovranno limitare la permanenza ad una sola delle due fasce orarie previste: mattina 9:00 – 13:00 o pomeriggio 14:00 – 18:00. Per ogni fascia oraria è consentito l’accesso ad un massimo di 200 persone.

La prenotazione è riservata ai maggiorenni, i minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Per effettuarla bisogna collegarsi all’apposita sezione del sito ufficiale dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, inserire il numero di bagnanti previsto, la data e la fascia oraria.

Ogni prenotazione può essere effettuata per un massimo di 5 partecipanti inserendo i dati richiesti per ciascuno di essi ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita, e-mail, telefono, codice fiscale e residenza. Al termine del processo di prenotazione comparirà un biglietto che dovrà essere scaricato e presentato all’ingresso (o tramite cellulare o in formato cartaceo). Ogni partecipante dovrà portare con sé un documento di riconoscimento valido e codice fiscale. Le prenotazioni si aprono ogni domenica alle 18:00 con validità dal lunedì alla domenica successivi.