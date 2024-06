Dopo un maggio estremamente piovoso, stando alle previsioni meteo, sta per arrivare la prima vera ondata di caldo, la più forte fino a questo momento, con l’ascesa dell’anticiclone Minosse che causerà temperature bollenti soprattutto al Sud, con valori che si aggireranno intorno ai 40 gradi anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva la prima ondata di caldo: fino a 40 gradi a Napoli

Stando alle stime de Il Meteo a partire dalla prossima settimana, il clima sarà influenzato dall’arrivo delle masse d’aria umide e calde di origine sub-tropicale, provenienti dall’Africa, che faranno slittare i valori di circa 8-10 gradi oltre la media del periodo. Si tratta delle conseguenze di Minosse, un potente promontorio anticiclonico di origine africana che darà il via al primo vero caldo di stagione.

Già da lunedì 17 giugno una vera e propria bolla rovente avvolgerà soprattutto il Centro e il Sud Italia, accentuandosi soprattutto nella giornata di martedì 18 giugno. Le Regioni più “calde” saranno, infatti, Puglia, Sardegna e Sicilia, che potrebbero toccare anche i 40/42 gradi. L’ondata di calore colpirà anche la Campania con Benevento e Caserta tra le località cerchiate tra quelle dalle temperature maggiormente anomale. Tanto caldo anche a Napoli dove le temperature si aggireranno intorno ai 30 gradi.

Ma la vera e propria svolta ci sarà mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, a ridosso del solstizio d’estate, quando il caldo raggiungerà il suo apice ancora una volta al Centro-Sud: in città come Napoli, Roma e Firenze le temperature arriverebbero a segnare anche i 38/40 gradi. Il quadro climatico si rivelerà ampiamente soleggiato e caldo in tutto il Paese.

La situazione potrebbe capovolgersi soltanto a ridosso del weekend quando correnti d’aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa potrebbero provocare alcuni temporali, non escludendo eventi estremi come nubifragi e grandinate in alcune zone del territorio. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.