Maturità, da Ungaretti all’era digitale e Rita Levi Montalcini: le tracce della prima prova

Questa mattina, 19 giugno 2024, sono ufficialmente iniziati gli esami di maturità con la prima prova scritta di italiano, in corso per milioni di studenti, che si compone di ben 7 tracce suddivise in diverse tipologie ed ambiti letterari.

Maturità 2024: le tracce della prima prova di italiano

Stando alle prime indiscrezioni per l’analisi del testo, tipologia A, sono due gli autori proposti: Giuseppe Ungaretti con Pellegrinaggio (in Vita d’un uomo) e Luigi Pirandello con Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Giuseppe Galasso con Storia d’Europa, Maria Agostina Cabiddu e Nicoletta Polla-Mattiott sono le proposte della tipologia B, per l’analisi e la produzione di un testo argomentativo.

Il testo di Galasso , di ambito storico-politico, induce a riflettere sull’uso dell’atomica. Con la Cabiddu, ancora in tema politico, si propone un estratto dalla Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Riscoprire il silenzio è il testo scelto della giornalista Polla-Mattiot per riflettere su dinamiche di comunicazione.

C’è anche Rita Levi Montalcini tra le autrici scelte per la Maturità per le tracce di tipologia C, di carattere argomentativo su tematiche di attualità. Il brano scelto è Elogio dell’imperfezione, tratto dall’opera autobiografica dell’autrice, Premio Nobel per la Medicina. Anche i cambiamenti indotti dall’era digitale sono argomento d’esame con il testo tratto da Profili, selfie e blog di Maurizio Caminito che induce a riflettere sul mutamento subito dalla scrittura con l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione.

Prova di italiano 2024: l’elenco delle tracce